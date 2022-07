Maria Botelho Moniz está noiva: "Fui levada para uma praia deserta"

01:30

Vânia Nunes

De regresso ao trabalho no programa das manhãs da TVI ‘Dois às 10’, Maria Botelho Moniz partilhou ontem pormenores do pedido de casamento feito pelo piloto Pedro Bianchi Prata, nas Maldivas."Eu não estava mesmo nada à espera. Fui levada para uma praia deserta, mas pensei: ‘É o último dia e ele quis fazer-me uma surpresa’. Estive sempre a sorrir, estava mesmo muito feliz", começou por revelar, em direto. No final do jantar, o companheiro levou-a para perto do mar. "Comecei logo a tremer, fiquei muito comovida. Foi muito bonito".De seguida, a apresentadora de 38 anos emocionou-se a recordar o momento em que deu a novidade à mãe. "Eu vi um peso sair-lhe de cima, porque eu sei o que as pessoas torceram e torcem para que tudo na minha vida encaixe depois de toda a turbulência que foi este caminho. É comovente, sinto-me mesmo amada", disse, referindo-se à morte de um ex-namorado. "Estive seis anos sem ninguém, sem nunca acreditar que ia encontrar esse sentimento outra vez", concluiu.