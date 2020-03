Maria Botelho Moniz deixa a SIC e muda-se para a concorrência

uma das comunicadoras mais talentosas da nova geração, é uma das apresentadoras do BB2020", começou por dizer Nuno Santos.





Para já no Big Brother e, mais à frente, noutros géneros e formatos a sua versatilidade vai fazer a diferença", escreveu ainda.





"Chego à TVI com toda a energia e focada na mudança. Sou uma grande fã do Big Brother, conheço bem o formato e agradeço a confiança. Vou estar à altura, agora e no futuro", afirmou.





A repórter do programa de João Baião e comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', que colaborava há vários anos com a SIC, é então um dos novos rostos da estação de Queluz de Baixo, que contratou recentemente Cláudio Ramos

"A SIC agradece o trabalho de Maria Botelho Moniz, que cessa a colaboração com os canais SIC", pode ler-se em comunicado, sobre a saída de Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz é a nova aquisição da TVI, reforçando a equipa do 'Big Brother'. Para trás ficou a ligação com a SIC, onde colaborava há vários anos nos programas 'Passadeira Vermelha' e 'Olhó Baião'.

Segundo algumas notícias, a saída de Maria não foi pacífica, uma vez que Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, soube que a apresentadora estava a negociar com a TVI e não ficou satisfeito.

O ex 'vizinho' de Cristina Ferreira é a nova aposta para apresentar a próxima edição do 'Big Brother', e depressa correram rumores de que Maria Botelho Moniz, com quem Cláudio brilhava no grupo de comentadores no 'Passadeira Vermelha', poderia também vir a ser um dos rostos ligados ao reality-show, que estreia já este mês.