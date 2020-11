Maria Botelho Moniz festeja nova conquista junto do namorado Apresentadora celebrou convite dos responsáveis da TVI, para abraçar manhãs do canal, com o novo amor, Pedro Bianchi Prata, na Comporta

15:56

A vida de Maria Botelho Moniz, de 36 anos, corre de feição. Foi agora escolhida pelos responsáveis máximos da TVI para dar a cara pelas manhãs do canal ao lado de Cláudio Ramos, a partir de janeiro de 2021. O convite que a deixou de lágrimas nos olhos levou a apresentadora a querer celebrar a recente conquista junto do namorado, Pedro Bianchi Prata. Os dois rumaram no último fim de semana para uma unidade de luxo na Comporta e abriram o champanhe para assinalar o convite à estrela da TVI para suceder a Manuel Luís Goucha. Os dias especiais coincidiram com o recolhimento obrigatório, por isso, o casal deslocou-se pela manhã pelas praia da Comporta e à tardes escolheu o recato e paz do resort.



Novo amor supera desilusão

Durante vários anos, Maria Botelho Moniz fechou as portas ao amor. A morte do primeiro e único namorado Salvador Quintela levaram-na a mergulhar numa dor profunda. Volvidos quase seis anos desde o acontecimento trágico - o jovem morreu na sequência de um despiste de moto -, a apresentadora voltou a apaixonar-se. "O muro que tinha à minha volta baixou e tudo é possível a partir daí. Estou muito feliz, encontrei uma estabilidade e uma segurança que não tinha há muito tempo. Com quem é… para bom entendedor, meia palavra basta", confirmou recentemente a uma publicação semanal.

