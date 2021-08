Maria Botelho Moniz: “Filhos? Não tenho nada para contar”

está apaixonada e não esconde que. Em conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora, de 37 anos, admitiu que ter filhos está nos seus planos e recentemente alimentou os rumores de que um bebé poderá estar para breve no programa ‘Dois às 10’, da TVI, que apresenta com Cláudio Ramos.A dupla recebeu no formato uma taróloga, vocacionada para o tema da maternidade, e quando esta lançava as cartas a Maria, a apresentadora ‘fugiu a sete pés’ quando a profissional se preparava para revelar para quando estaria previsto o primeiro filho., disse, levantando-se prontamente. Uma reação que deixou os seguidores alerta e com esperança de que possa haver novidades em breve.O novo amor chega na altura certa para Maria Botelho Moniz, que no passado sofreu com a morte prematura do namorado, Salvador Quintela, em 2014, num acidente. Feliz ao lado de Bianchi Prata, a apresentadora conta que recebeu todo o apoio do atual companheiro sobre este assunto, que ainda é muito delicado na sua vida.Anos mais tarde, em 2018, Maria voltou a sofrer com outra dura perda, a morte do pai, que faz questão de homenagear em cada passo que dá na sua vida, sobretudo nas conquistas profissionais., confidenciou.