Maria Botelho Moniz hospitalizada Cristina Ferreira substituiu a apresentadora esta segunda-feira no programa 'Dois às 10'

Maria Botelho Moniz hospitalizada

27 fev 2023 • 18:33

Maria Botelho Moniz foi substituída, esta segunda-feira, por Cristina Ferreira, no 'Dois às 10'. A apresentadora foi hospitalizada e esteve a receber soro, mas nem isso a impediu de tranquilizar os seus seguidores.



"Obrigada por todas as mensagens. Amanhã já estou de volta, até lá divirtam-se com o Cláudio Ramos e com a Cristina Ferreira que tão bem vos vão receber", escreveu Maria Botelho Moniz numa publicação na sua página de Instagram.

Mais sobre