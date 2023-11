Maria Botelho Moniz já foi mãe

20 nov 2023 • 17:29

Muitos parabéns! Tão lindo!", escreveu Angie Costa que também se encontra grávida do segundo filho. "… Que seja só luz!", desejou Cláudio Ramos. "Ai. Parabéns!!!!!!! Bem-vindo Vicente! Agora és eterna Maria Botelho Moniz", escreveu Iva Domingues. "Muitos Parabéns aos 3. Que boa notícia! Viva o Vicente", disse ainda Alice Alves.





O filho de Maria Botelho Moniz nasceu ontem, 19 de novembro. Foi através das redes sociais que a apresentadora da TVI, de 39 anos, deu a notícia da chegada do primeiro filho."Vicente", escreveu a colega de Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', da TVI, dando conta do nome do bebé. Nessa mesma publicação, Maria Botelho Moniz publicou várias fotos do menino e ainda a primeira imagem em família em que a apresentadora tem Vicente ao colo e está ao lado do companheiro Pedro Bianchi Prata.A caixa de comentários rapidamente se encheu com felicitações à apresentadora. "