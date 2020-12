Maria Botelho Moniz já pensa em ter filhos com o novo amor

12:04

Completamente apaixonada,, de 36 anos, falou pela primeira vez sobre o novo amado,, com quem mantém um namoro discreto "desde abril". Tudo começou a medo, até porque a apresentadora mantém viva a memória do antigo noivo, Salvador Quintela, que morreu em 2014 num acidente de viação. Um tema que não escondeu do seu novo amor.O romance, embora recente, está cada vez mais sólido. Maria e Bianchi Prata mantêm o contacto diário, de forma a enfrentarem as saudades provocadas pela distância física - o motociclista reside em Marco de Canaveses, no Porto. Os planos de um futuro a dois já começam a ser uma realidade., sublinhou feliz. Sobre este novo amor, a cara da TVI acredita ter sido obra do pai, José Carlos Botelho Moniz e do eterno amado Salvador. "Sei que este amor me foi enviado. Pedi muito aos dois: ‘Juntem-se aí [em cima], conversem e enviem-me alguém aprovado pelos dois’. Quando menos esperei, esse alguém bateu-me à porta", completou.A partir de dia 4 de janeiro de 2021, Maria Botelho Moniz junta-se a Cláudio Ramos na condução das manhãs da TVI com o programa ‘Dois às 10’.