Maria Botelho Moniz luta para ser mãe

Maria Botelho Moniz

Foto: DR

15:23

Maria Botelho Moniz e o piloto Pedro Bianchi Prata estão a tentar, desde o último verão, ter um bebé.Esse é um sonho antigo da estrela da TVI e voltou a referi-lo quando foi convidada para o programa das tardes da sua estação, 'Goucha', para falar sobre as críticas que lhe fizeram sobre o seu corpo., confessou a apresentadora.De acordo com a revista 'TVGuia', Maria Botelho Moniz e o piloto têm feitos esforços para que concretizem o sonho de virem a ser pais. O casal tem vindo a recorrer a métodos que, naturalmente, podem "mexer" com o corpo da apresentadora de 39 anos.Relembre-se que o casal ficou noivo no último verão e ainda não há informação sobre a data da cerimónia.