Maria Botelho Moniz mostra primeiros resultados da dieta

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

Maria Botelho Moniz, de 36 anos, vive uma fase feliz no campo profissional, que se estende ao pessoal. Voltou a praticar exercício físico e revela sem vergonhas as novas formas, resultado do esforço feito nos últimos três meses, com dieta e ajuda de uma personal trainner.Atualmente, a estrela da TVI está a desfrutar de uma semana de férias, após ter assumido durante três semanas, a solo, a condução do ‘Você na TV!’, enquanto Manuel Luís Goucha esteve de férias. Antes tinha dado a cara pelos Extras do ‘Big Brother’.Nas redes sociais, partilhou a sua felicidade. "Férias. Tenho a caixa de mensagens invadida de amor. Obrigado por todas as palavras bonitas, pelo carinho e por estarem comigo em cada passo do caminho. Vou descansar um bocadinho."Maria Botelho Moniz regressa à televisão em setembro, para a nova edição do ‘Big Brother’.