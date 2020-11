Maria Botelho Moniz perde peso e revela novas curvas: “Está a valer a pena”

12 nov 2020 • 17:30

Maria Botelho Moniz mostra-se cada vez mais elegante. A apresentadora da TVI treina três vezes por semana e não se inibe de mostrar os resultados nas redes sociais.

Aos 36 anos, a comunicadora revelou as novas curvas, resultantes da perda de peso, numa publicação que partilhou esta quarta-feira, na sua conta de Instagram. "Já me doem as pernas só de pensar que ela amanhã me vai bater à porta", escreveu na fotografia em que surge ao lado da personal trainer, Ju Lima.

A forma física da apresentadora do ‘Big Brother – Extra’ não deixou ninguém indiferente e os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários da publicação.



"Está fantástica", "O resultado é fantástico", "Mega fit", "Cada vez mais elegante" ou "Super elegante", são alguns dos elogios à forma física de Maria.