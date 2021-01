Maria Botelho Moniz planeia futuro Feliz no campo profissional, a apresentadora começa agora a definir aquilo que quer concretizar a nível pessoal. Ter filhos está na lista

Maria Botelho Moniz planeia futuro

17:24

Aconquista de um espaço diário nas manhãs da televisão nacional emocionou Maria Botelho Moniz, que já começa aos poucos a definir metas no campo pessoal. Em jeito de brincadeira, deu a entender que ter filhos pode ser o próximo passo. "Queres engravidar?", perguntou Cláudio Ramos à parceira televisiva, que não o deixou sem resposta. "Eventualmente... Achas que me mandam embora? E se eu anunciasse agora? Não estou. Mas para o mês que vem a gente fala."



Namorado sempre atento

As afirmações de Maria Botelho Moniz não passaram despercebidas ao público e muito menos ao namorado Pedro Bianchi Prata, que ouviu tudo. "A trabalhar e a ver o meu amor", registou nas redes sociais, mostrando-se feliz com a realização pessoal da amada.

