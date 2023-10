Maria Botelho Moniz prepara a chegada do filho

12:28

É já em novembro que Maria Botelho Moniz, de 39 anos, e o noivo Pedro Bianchi Prata, de 49 anos, vão receber o primeiro filho. Então nestas últimas semanas têm estado a preparar a chegada do menino.Roupas, brinquedos e acessórios de bebé, são alguns dos presentes que estão preparados para a chegada do filho e os quais a apresentadora do programa 'Dois às 10', da TVI, mostrou no seu Instagram. "Life lately [A vida ultimamente]", escreveu Maria Botelho Moniz.Recorde-se que enquanto estiver ausente do programa 'Dois às 10', durante a sua licença de maternidade, que faz em conjunto com Cláudio Ramos, será Cristina Ferreira que a irá substituir.