Maria Botelho Moniz pronta para encontrar um novo amor

Apresentadora está solteira desde a morte trágica do noivo em 2014.

13 ago 2020 • 14:33

Maria Botelho Moniz está pronta para encontrar um novo amor. A apresentadora, de 36 anos, que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’ durante as suas férias, revelou que está pronta para uma relação, seis anos após perder o noivo num trágico acidente de mota.

"Estou voltada para a vida e para o que a vida me der. Se a vida me der trabalho, eu trabalho. Se a vida me der amor, eu amo, mas trabalho ao mesmo tempo, porque nunca vou largar o meu trabalho", disse em declarações à ‘TV7Dias’.

"Estou à espera que a vida me entregue o que é para mim", revelou, acrescentando que se encontra "numa fase em que o amor é bem-vindo".

Recorde-se que Maria Botelho Moniz perdeu o namorado, Salvador Quintela num trágico acidente de mota em março 2014. A apresentadora da TVI namorava há 10 anos com o amor da sua vida e tinha planos para casar em setembro do mesmo ano.