Maria Botelho Moniz quebra silêncio sobre polémica com Teresa do 'Big Brother'

Maria Botelho Moniz viu-se obrigada a esclarecer a polémica levantada por Teresa do 'Big Brother' que a acusou de ter ofendido a sua neta Yasmin, filha de Tierry Wilson e Sofia Sousa, em 2014.



"Para mim, este tema está encerrado, até porque, no decorrer do 'Big Brother 2020', tive oportunidade de me sentar com a Sofia Sousa e esclarecer toda a situação, que ficou resolvida".



"Recebi a Sofia, por várias vezes, no programa sem qualquer animosidade".





A carregar o vídeo ...

Mãe de Tierry acusou a apresentadora de chamar "indiretamente prostituta" à ex-nora.





Re(Veja) as afirmações polémicas de Maria Botelho Moniz.