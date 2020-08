Maria Botelho Moniz quebra silêncio sobre saída da SIC: “Não sou de fazer as coisas pela calada ou pelas costas”

Maria Botelho Moniz falou pela primeira vez sobre a saída da SIC, onde trabalhou cerca de 12 anos para o canal concorrente, a TVI.

Em declarações à ‘TV7Dias’, a apresentadora de 36 anos revelou que foi Pedro Ribeiro, na altura diretor-executivo de Programas da TVI quem a convenceu a mudar de canal, com o objetivo de oferecer "uma plataforma um bocadinho maior" à comunicadora: "Olhando em redor, sabia que, se calhar, no sítio onde estava, essa plataforma não chegaria tão cedo, porque havia outras pessoas à minha frente na fila", disse, referindo-se à SIC.

"Se me custou (a saída da SIC)? Claro que sim. Deixei para trás amigos e colegas de quem tenho muitas saudades, muitos deles com quem falo diariamente. Mas eu tinha de mudar", acrescentou.

Todavia, quando a apresentadora anunciou a mudança para o canal de Queluz de Baixo em março deste ano, algumas notícias deram conta que a sua saída não foi pacífica, tendo sido acusada de negociar em simultâneo com os dois canais. Algo que a apresentadora fez questão de esclarecer: "Quem me conhece sabe que não sou de fazer as coisas pela calada ou pelas costas. Apenas recebi um telefonema, ouvi o que me disseram e tomei uma decisão", afirmou.

Recorde-se que a apresentadora encontra-se atualmente a substituir Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’ durante o seu período de férias.