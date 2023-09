Maria Botelho Moniz quer trabalhar até ao fim da gravidez

Apresentadora da TVI prepara-se para a chegada do seu primeiro filho, fruto da relação com o piloto de motas Pedro Bianchi Prata.

Maria Botelho Moniz

Foto: Ricardo Ruella

01:30

Maria Botelho Moniz entrou no terceiro trimestre da gravidez mas nem isso a faz querer parar de apresentar o ‘Dois às 10’, da TVI, ao lado de Cláudio Ramos. “Eu gostava de me manter no ar. Quero ficar o máximo de tempo. Até me sentir bem, ou até a minha médica me dizer para parar,









eu vou querer continuar a trabalhar”, revelou ao Correio da Manhã Maria Botelho Moniz, de 39 anos, que namora com

o piloto Pedro Bianchi Prata. “Sinto-me tranquila”, acrescentou. Recorde-se que o futuro das manhãs da TVI tem gerado muitos rumores, sendo Cristina Ferreira um dos nomes apontados para regressar ao horário.