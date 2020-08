Maria Botelho Moniz quer viver um novo amor

16:50

Solteira há seis anos,revela-se agora preparada para voltar a viver um novo amor., disse numa recente entrevista a uma publicação nacional. Embora focada num futuro mais risonho, a apresentadora não esquece a morte prematura do seu primeiro e único amor, Salvador Quintela, em 2014. O jovem morreu na sequência de um acidente de mota. Desde esse momento, Maria fechou as portas ao amor. Manteve-se sozinha durante os últimos seis anos, mas agora quer algo mais. "Estou numa fase em que o amor é bem-vindo".A morte repentina do namorado marcou a estrela da TVI profundamente. Desde essa altura que decidiu procurar ajudar médica, para enfrentar a perda. "Vou ao psicólogo há seis anos e não sou maluca", assumiu, recentemente durante o ‘Você na TV’. A perda do amado amor não foi o único motivo de sofrimento da também atriz. Há dois anos, perdeu o pai, José Moniz.No primeiro dia à frente da emissão do matutino da TVI, Maria Botelho Moniz usou duas alianças., confidenciou a apresentadora.