Maria Botelho Moniz radiante com sucesso: "Os anjos da guarda existem"

A primeira semana de Maria Botelho Moniz, de 36 anos, na apresentação do ‘Você na TV’ correu de feição. A apresentadora começou a jornada a solo na liderança absoluta, agarrando mais de meio milhão de espectadores - o melhor resultado do ano do programa matinal até ao momento., a apresentadora está a falar do pai, José Botelho Moniz, e do namorado, Salvador Quintela, a quem dedicou o novo desafio.Além de ter conquistado a preferência dos espectadores, Maria recebeu uma avalancha de mensagens por parte dos amigos da televisão, que fizeram questão de apoiá-la neste momento feliz da sua vida profissional. "Chavala... eu bem te dizia", atirou Rui Unas. A que mais surpreendeu foi a de Maria Cerqueira Gomes, ex-apresentadora do matutino: "Muitos Parabéns."Desde que saiu da SIC para a TVI em março passado, Maria Botelho Moniz tem dado nas vistas.Foi convidada para conduzir a emissão ‘Extra’ do ‘Big Brother’, da TVI. O late-night foi líder de audiências várias vezes, derrubando o principal concorrente ‘Passadeira Vermelha’, da SIC.Terminada a última edição do reality show, a apresentadora foi desafiada a substituir Manuel Luís Goucha durante as suas três semanas de férias. Há ainda a possibilidade de a jovem vir a formar dupla com o comunicador, já a partir de setembro.