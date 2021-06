Maria Botelho Moniz recorda morte de antigo namorado: "Lembro-me dele todos os dias"

Há pessoas que dizem: 'Ainda bem que eu não estava grávida' e eu sou uma dessas pessoas, mas quando me deram a notícia era tudo o que queria, era estar grávida, ter esse pedacinho dele. Depois com o passar do tempo penso 'se calhar ainda bem', mas ainda tenho essa dúvida"

Pedro Biachi Prata, a colega de Cláudio Ramos afirmou que se lembra diariamente do seu primeiro amor. "Apesar de ainda me comover e de em datas específicas sofrer com isto, fiz todos os passos do luto, mas eu não me esqueço. Lembro-me dele todos os dias", sublinhou.



A apresentadora acabou por recordar que organizar as coisas do namorado após a sua morte foi difícil de lidar. "Para mim foi um processo muito complicado tirar fotos do sítio, arrumar roupa... Para mim foi muito pesado".





Uma conversa tocante que fez com que Cláudio Ramos sentisse a necessidade de deixar Maria Botelho Moniz e a convidada Marta a falarem a sós visto que sentiram na pele a mesma dor.





Maria Botelho Moniz recorda morte do namorado

Esta terça-feira,recebeu no 'Dois às 10', na TVI, uma convidada com uma história de vida idêntica à sua. Marta ficou viúva aos 23 anos, tendo perdido o amor da sua vida num acidente de mota. Aque morreu, em 2014, a poucos meses de subirem ao altar para trocarem juras de amor.Maria Botelho Moniz acabou por confessar que quando soube que o namorado tinha morrido,Embora já tenha refeito a sua vida amorosa ao lado do piloto