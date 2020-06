Maria Botelho Moniz rejeita comparações: "Nunca serei a nova Cristina Ferreira"

Maria Botelho Moniz é a mais recente aquisição da TVI. A brilhar no programa Extra do 'Big Brother', a apresentadora tem sido muito elogiada, até por Manuel Luís Goucha, já se falando até que pode ser a sua nova parceira das manhãs.



Confrontada pela TV Guia sobre o assunto, Maria admite que está disponível para trabalhar em qualquer horário mas rejeita comparações com Cristina Ferreira.





Quero ser eu. Se chegou a minha hora de apresentar daytime, só a TVI poderá responder. Estou à disposição do canal para o que precisarem e para integrar o horário que a estação entender. Neste momento, não tenho qualquer indicação do que irei fazer a seguir", revela.A estrela mostra-se feliz com o novo desafio na estação, na qual entrou de imagem renovada, tendo surgido mais magra. No entanto, nega que tenha feito uma dieta para se estrear na TVI."Surgi com exatamente o mesmo peso que tinha antes. Tento ter cuidado com a alimentação, mas com os horários que tenho torna-se difícil. Tenho feito algum exercício, mas confesso que, quando tenho umas horinhas livres, quero é descansar e estar com os meus".