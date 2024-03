Maria Botelho Moniz revela preocupação ao regressar à TVI

10:51

Depois de ter estado uns meses ausente do pequeno ecrã por ter sido mãe de Vicente, em novembro do ano passado, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho Moniz prepara-se para regressar à TVI.Contudo, a apresentadora da estação de Queluz de Baixo, de 39 anos, conta que tem uma inquietação antes de voltar a pisar os estúdios da TVI, que está relacionada com o filho. A comunicadora quer adiar a ida do bebé para a creche., disse a apresentadora., rematou Maria Botelho Moniz em tom de brincadeira.