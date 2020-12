Maria Botelho Moniz: “Sei que este amor me foi enviado”

A namorar com o motociclista Pedro Bianchi Prata “desde abril”, Maria Botelho Moniz falou abertamente sobre o novo amor em conversa com Cristina Ferreira.O início do romance foi atribulado para a apresentadora. “Para mim deixar entrar alguém na minha vida não era sequer uma hipótese, muito menos possível. Não sentia que merecia. Esse capítulo [do amor] já tinha feito”, disse, referindo-se ao noivado com Salvador Quintela, que morreu em 2014 num acidente de viação.

Foi após uma conversa “franca e sincera” com Bianchi Prata que se entregou. “Sei que este amor me foi enviado. No início não queria nada. Pedi aos dois [pai e noivo]: ‘Juntem-se aí [em cima], conversem e enviem-me alguém’. Quando menos esperei, bateu à porta”, completou.