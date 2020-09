Maria Botelho Moniz substitui Fátima Lopes na TVI. Saiba o motivo!

starei a apresentar o 'A Tarde é Sua'

, imaginem só! Juntem-se a mim, estou à vossa espera com histórias muito fortes. Prometo-vos um bom programa! Até já", escreveu no Instagram.



Alguns admiradores da nova estrela de Queluz de Baixo não tardaram em chamá-la à atenção. "Já começou a "tapar" buracos tal como a Leonor Poeiras. Venham os próximos episódios", apontou uma seguidora revoltada.



Fátima Lopes regressa quarta-feira, 9 de setembro, às emissões do talk show da TVI.

Esta chamada de última hora, apanhou Maria Botelho Moniz de surpresa. "E