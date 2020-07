Maria Botelho Moniz substitui Goucha nas manhãs da TVI Apresentadora trocou a SIC pela TVI em março e é um trunfo do canal.

Maria Botelho Moniz vai assumir o comando de ‘Você na TV!’ durante as férias do anfitrião

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Com a chegada das férias, Maria Botelho Moniz é a aposta da estação de Queluz de Baixo para substituir Manuel Luís Goucha nas manhãs do ‘Você na TV!’, a partir do dia 1 de agosto. Cerca de quatro meses após a mudança da SIC para a TVI, a apresentadora ganha cada vez mais destaque em antena, depois de ter abraçado o desafio das emissões diárias do ‘Big Brother’. Dada a cumplicidade que cresceu entre Goucha e Maria Botelho Moniz, a partir de setembro a apresentadora poderá mesmo fazer dupla com o veterano nas manhãs do canal e substituir assim o lugar deixado em aberto por Maria Cerqueira Gomes, em março deste ano.



Goucha irá gozar o período de férias ao mesmo tempo que a ex-colega, Cristina Ferreira. Os ‘rivais’ das manhãs apresentam os últimos programas no final do mês de julho, e só voltam ao trabalho a 24 de agosto. Na ausência da estrela da SIC na antena da estação, deverá ser o apresentador João Baião a tomar conta do projeto, tal como já aconteceu no passado mês de junho.

