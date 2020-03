Maria Botelho Moniz supera desgostos e agarra-se a nova vida

Para trás fica uma ligação de 12 anos à SIC, tendo integrado vários projetos da televisão de Paço d’Arcos, com maior impacto nos canais temáticos como o ‘Curto Circuito’, na SIC Radical, e mais recentemente ‘Passadeira Vermelha’, na SIC Caras.Maria aceitou o convite de Nuno Santos, atual diretor de Entretenimento da estação de Queluz de Baixo, para integrar o leque de apresentadores do canal. A entrar pela porta grande na maior aposta da TVI para 2020 – o ‘Big Brother’ –, Maria concentra todas as atenções .Em março de 2014, Maria perdeu o maior pilar, o namorado Salvador Quintela, com quem mantinha uma relação há 10 anos. O jovem sofreu um acidente de mota e acabou por perder a vida. Uma mágoa profunda que guarda até hoje., descreveu em lágrimas em conversa com Daniel Oliveira no ‘Alta Definição’.O segundo acontecimento que abalou a vida da nova estrela da TVI aconteceu em abril de 2018, com a morte do pai.A autoestima de Maria Botelho Moniz tem sido abalada nos últimos anos, muito devido à imagem. A apresentadora mantém uma luta contínua contra o excesso de peso., acrescentou.Ainda assim, Maria acredita que este problema, que é hoje um obstáculo profissional, vai mudar no futuro."Acho que isto vai dar a volta. Não é justo para ninguém. Nem para quem está na posição de aparecer e mesmo a ver. Está na altura de assumir que somos pessoas. Entendo que a imagem é importante, tem de haver algo apelativo. Porque é que o apelativo não pode ser o sorriso? Porque é que tem de ser a perna fininha… Somos todos bonitos", explicou.