Maria Botelho Moniz surge mais magra e revela segredos das novas curvas

Os últimos três meses revelaram-se uma verdadeira prova de fogo para Maria Botelho Moniz, de 36 anos. AMaria juntou o útil ao agradável e voltou a cuidar de si. Contratou uma personal trainer e agora pratica exercício físico com mais regularidade. Os treinos intensivos são feitos em casa, ainda assim com total empenho.Juliana Lima é a profissional que está a acompanhar a estrela da televisão de Queluz de Baixo a atingir os seus objetivos e revela-se orgulhosa da caminhada que estão a fazer lado a lado., apontou a profissional numa mensagem dedicada à "aluna" através das redes sociais.Maria também tem usado as plataformas digitais para partilhar com os admiradores os resultados cada vez mais notórios dos treinos e de uma dieta mais cuidada. "Essa mulher de sorriso largo e sotaque brasileiro, cheio de mel, continua uma general. Explicas-me como é que vou trabalhar quando até beber um copo de água me dói?"Numa recente entrevista à ‘Vidas’, Maria Botelho Moniz mostrou-se disposta a abrir o coração. "Há disponibilidade e vontade para viver um novo amor. Não há é muito tempo." A apresentadora perdeu o namorado de longa data, Salvador Quintela, em 2014, na sequência de um acidente de mota.