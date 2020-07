Maria Botelho Moniz surpreende ao mostrar lado mais atrevido

27 jul 2020 • 19:00

Em breve, as manhãs de Maria Botelho Moniz irão estar ocupadas com a apresentação do ‘Você na TV’, uma vez que irá substituir Manuel Luís Goucha quando este for de férias, por isso a apresentadora decidiu aproveitar o fim-de-semana de calor para dar uns mergulhos numa piscina.

Nas redes sociais, a apresentadora do ‘Extra’ do ‘Big Brother’, partilhou o registo do momento com os seguidores, que não hesitaram em tecer rasgados elogios ao lado mais sensual da comunicadora.

"Jeitosa", "Sua brasa", "Sereia linda" ou "Muito gata", são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz tem passado os últimos dias a trabalhar na régie do programa para se preparar para assumir o lugar de Goucha durante o mês de agosto.