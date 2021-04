Maria Botelho Moniz surpreende ao mostrar-se sexy de roupa interior

28 abr 2021 • 17:56

Maria Botelho Moniz mostra-se recatada sobre a sua intimidade e evita expor as suas curvas, mas para fazer publicidade a uma marca de lingerie, mostrou um lado seu mais sensual.



Esta terça-feira à noite, a apresentadora do 'Dois às 10', de 37 anos, surpreendeu os fãs ao partilhar nas suas redes sociais uma sessão fotográfica onde se mostra em lingerie.



Nos comentários da publicação, várias figuras públicas e seguidores de Maria Botelho Moniz deixaram mensagens a elogiar a sua sensualidade. "Ai Deus Santo", escreveu Cláudio Ramos, seu colega no programa matutino. Susana Dias Ramos, sexóloga que foi comentadora do 'Big Brother' também deixou rasgados elogios à amiga. "Mulher de Deus... você está uma bomba que não me aguento", afirmou. "Por esta não esperava, mas estás muito bem", reagiu uma fã da apresentadora.



Recorde-se que Maria Botelho Moniz está a passar por uma fase feliz da sua vida. A nível profissional tem um papel de destaque nas manhãs da TVI. Já na vida pessoal reencontrou o amor ao lado do piloto Pedro Bianchi Prata.