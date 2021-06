Maria Botelho Moniz surpreende namorado com presente especial Apresentadora ofereceu amuleto da sorte repleto de simbolismo ao companheiro antes de competição

Maria Botelho Moniz surpreende namorado com presente especial

06 jun 2021 • 12:31

Os dias de descanso de Maria Botelho Moniz têm sido marcados por alguns momentos de sobressalto, devido às provas de motociclismo do namorado, Pedro Bianchi Prata.



Um motivo de muita preocupação para a apresentadora que, para fazer face aos nervos e proteger o novo amor, surpreendeu-o com um amuleto da sorte: um anjo da guarda. O acessório tem muito significado para a companheira televisiva de Cláudio Ramos, que associa esta figura ao ex-namorado Salvador Quintela, que morreu num acidente de moto, e ao pai José Carlos Botelho Moniz, que perdeu em 2014 e 2018, respetivamente.



"Vivia muito ansiosa"

Feliz e apaixonada, Maria Botelho Moniz já admitiu anteriormente que os primeiros meses de romance foram conturbados, devido aos traumas que viveu no passado. "Ao início vivia muito ansiosa. Qualquer viagem de carro era um problema. Qualquer ausência, qualquer telefonema atrasado, causava-me muito ansiedade. Agora não."



O romance de Maria com Pedro Bianchi Prata tem sido pautado pela discrição. Fazem pequenas partilhas de carinho em público, mas reservam o melhor do amor para a intimidade.

Mais sobre

artigos relacionados