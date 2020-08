Maria Botelho Moniz surpreendida em direto na despedida do ‘Você na TV’

Maria Botelho Moniz despediu-se, esta manhã, do ‘Você na TV’ da TVI. A apresentadora, que esteve à frente do programa durante as três semanas de férias de Manuel Luís Goucha foi surpreendida em direto pela equipa do programa e não escondeu a emoção.

"Até fico com a voz a tremer. Fui muitíssimo bem recebida nestas três semanas. Não só por estes queridos que estão aqui em estúdio como por aqueles que estão na régie, na produção, nos conteúdos, na maquilhagem, no cabelo, no guarda roupa… Toda a gente foi impecável comigo. Trataram-me muito bem, receberam-me de braços abertos", afirmou.

A comunicadora de 36 anos agradeceu ainda à direção do canal de Queluz de Baixo pela oportunidade e não escondeu a lágrima ao canto do olho.



Contudo, as surpresas não se ficaram por aqui. Nas redes sociais do programa, Maria Botelho Moniz recebeu uma dedicatória especial nas redes sociais do programa: "A Maria merece o nosso aplauso. Foi com profissionalismo e elegância que esteve à altura do desafio, um dos maiores da sua carreira, como a própria assumiu. Obrigado, temos o estúdio sempre aberto para ti".

Veja aqui o vídeo da despedida:

A carregar o vídeo ...

Apresentadora conduziu o programa durante as férias de Manuel Luís Goucha.