Maria Botelho Moniz surpreendida pelo namorado em dia de aniversário

Pedro Bianchi Prata abriu uma exceção e mostrou publicamente o seu amor.



Numa instastory do Instagram, partilhou uma imagem de Maria Botelho Moniz, que completa hoje 37 anos, em cima de uma mota e deu-lhe os parabéns. Bianchi Prata acrescentou ainda a imagem de um coração.







O romance foi tornado público em agosto de 2020, no entanto, tanto a apresentadora como o piloto têm evitado os olhares públicos. Ainda assim, Maria Botelho Moniz já fez saber que está apaixonada e "muito feliz" numa entrevista concedida a Manuel Luís Goucha.

