Maria Botelho Moniz tem novo amor. Saiba quem é!

Apresentadora está novamente apaixonada.

O desportista foi a companhia secreta do rosto da TVI durante as férias na Comporta, em Grândola, no Alentejo, durante os últimos dias. Estão muito felizes e apaixonados.Nas redes sociais, o novo par romântico tem partilhado, individualmente, várias imagens nos mesmos locais.Esta é a primeira vez que Maria volta a apaixonar-se após a morte do namorado, Salvador, vítima de acidente de moto, em 2014.