Maria Botelho Moniz vai ser mãe de um menino Estrela da TVI contou que ainda não escolheu o nome do menino, que deverá nascer em novembro.

Maria Botelho Moniz

Foto: DR

01:30

A apresentadora do programa ‘Dois às 10’, da TVI, revelou esta terça-feira o sexo do bebé que está à espera, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata. “Eu tinha desde o início a certeza que era um rapaz, tinha esta coisa de que ia ser menino. Ficámos muito felizes, eu dizia que não tinha preferência, mas que gostava de ser mãe de um menino. Sempre achei que ia ser primeiro mãe de um rapaz”, afirmou Maria Botelho Moniz, de 39 anos, já depois de ter rebentado um balão, de onde saiu um fumo azul.



Questionada por Cláudio Ramos - que sugeriu o seu - a estrela da TVI contou que ainda não escolheu o nome. O menino deverá nascer em novembro.

