Maria Botelho Moniz vive amor em segredo com piloto

01:30

André Filipe Oliveira

A vida de Maria Botelho Moniz, de 36 anos, corre de feição em várias frentes. A apresentadora voltou a apaixonar-se. O eleito é Pedro Bianchi Prata, de 46 anos, um conhecido piloto de motos. O romance, sabe o CM, dura há cerca de três meses e tem sido pautado pela máxima discrição.A primeira semana de férias do rosto da TVI foi passada na Comporta, em Grândola, ao lado do novo amor. Os ‘pombinhos’ acabaram por partilhar diversos registos fotográficos nas redes sociais mas a título individual, para não levantar suspeitas. O romance era apenas conhecido pelos familiares da cara da TVI e do piloto e por alguns amigos.Volvidos seis anos após a morte prematura do primeiro e único namorado, Salvador Quintela, em 2014, num acidente de moto, Maria mostra-se assim preparada para o amor. A estrela teve acompanhamento médico para superar a perda. Já Pedro volta, assim, à esfera mediática. No passado viveu um romance com a atriz Sandra Coias. Os dois chegaram a estar noivos, mas não subiram ao altar. O desportista é pai de uma menina, Ema, de uma relação anterior.