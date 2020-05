Mulher do antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, já teve alta hospitalar.

Maria e Aníbal Cavaco Silva

Foto: Eduardo Martins

10:05

Maria Cavaco Silva, de 82 anos, foi operada a um tumor na cabeça, avança a revista 'Nova Gente'.De acordo com a publicação, a mulher do antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, já se encontra em casa a recuperar.A cirurgia decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, há cerca de duas semanas, e "correu bem".