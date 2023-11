Apresentadora viajou com o toureiro e sofreu um percalço.

Maria Cerqueira Gomes

Foto: DR

01:30

Uma viagem romântica a Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, começou da pior forma para Maria Cerqueira Gomes e Caeytano Rivera. À chegada ao aeroporto, a apresentadora viveu momentos de tensão ao ser retida pelas autoridades americanas. O episódio foi revelado pela própria no programa ‘Em Família’ (TVI).Leia mais no site do Correio da Manhã