Maria Cerqueira Gomes: Aniversário com muitas surpresas!

A viver em Lisboa há cerca de seis meses, Maria Cerqueira Gomes parece finalmente ver a sua vida a tomar o rumo certo. A apresentadora celebrou 36 anos na passada segunda-feira, 27 de maio, e recebeu vários presentes, quer em televisão, quer após a emissão em direto do ‘Você na TV’.O talk show da TVI preparou várias surpresas para a anfitriã: uma celebração com direito a bolo e ainda a presença de vários amigos do Porto. Manuel Luís Goucha optou por surpreender a companheira com um texto emotivo e ainda dois presentes de luxo, uma mala e umas sandálias Carolina Herrera, que no total superavam os 800 euros.Após a emissão, Maria dedicou parte da sua tarde aos amigos, levando-os a almoçar a um conhecido restaurante em Lisboa perto do Rio Tejo, e as celebrações continuaram até ao fim do dia. A nortenha foi surpreendida com a visita do companheiro, António Miguel Cardoso, e os dois filhos, Francisca, de 16 anos, e João, de dois, para jantar.Nas redes sociais, Maria assinalou a data com uma frase enigmática: "36. Vai começar o melhor ano da minha vida." As suas palavras podem estar relacionadas com os vários e diferentes desafios que tem em mãos, já que, a par da condução diária do ‘Você na TV’, a apresentadora acumula ainda a nova edição de ‘A Tua Cara Não me é Estranha’.Apesar de se sentir realizada, a nortenha tem sido alvo de várias críticas, quer pelas escolhas do guarda- -roupa, quer pelas fracas audiências dos projetos em que está inserida. Mas Maria desvaloriza as polémicas. "Que vida atribulada esta... mas sou tão feliz", escreveu nas redes sociais.Sobre a vida da companheira de Goucha na capital portuguesa pouco se sabe. Maria já deixou o hotel onde esteve instalada no primeiro trimestre do ano para uma casa própria.A apresentadora mantém uma rotina muito discreta e é no recato do lar que encontra a paz interior. Apesar da azáfama do dia a dia, a estrela da TVI é muito dedicada aos filhos e à família e, por isso, tem bem estipulado o tempo que pode dedicar aos seus.Com dois programas em mãos, Maria Cerqueira Gomes mudou o sistema de folgas. Agora, a apresentadora ruma ao Porto às quintas- -feiras e desliga-se por completo da agitação diária a que está sujeita.A nortenha aproveita para fazer a sua corrida junto à Foz do Porto e ainda para matar as saudades dos filhos, que só consegue ver uma vez por semana sempre que se desloca à sua cidade natal. Regressa a Lisboa ao domingo.