Maria Cerqueira Gomes ansiosa pela festa de Natal com a avó

Maria Cerqueira Gomes está especialmente expectante em relação à quadra natalícia que se aproxima uma vez que, após dois anos de pandemia, poderá voltar a passá-la com a avó, Dulce.





“Tenho a sensação que o Natal vai ser sempre muito importante enquanto a minha avó, que tem 89 anos, estiver viva. No ano passado, na noite de 24, fui buscá-la e no caminho parei numa farmácia porque estava com alguns sintomas de Covid-19, fiz o teste e estava positiva. Tive de lhe ligar a dizer: ‘Avó, não sou eu que vou aí buscar-te’. Fiquei muito triste, porque no ano anterior, para prevenir, também não estive com ela”, lembrou.

Por isso, o Natal deste ano vai valer “a dobrar”, afirma a apresentadora.