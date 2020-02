Maria Cerqueira Gomes anuncia despedida do 'Você na TV' e revela saudades de Goucha

Falta cerca de um mês para Maria Cerqueira Gomes abandonar o 'Você na TV' e a apresentadora já está a começar a sentir saudades de tudo o que viveu na companhia de Manuel Luís Goucha.Esta quinta-feira, antes do programa começar, Maria anunciou a saída e afirmou que já se começa a despedir dos colegas., escreveu na publicação onde aparece a dar um beijo a Manuel Luís Goucha.Recorde-se de que Maria Cerqueira Gomes mudou-se para Lisboa há cerca de um ano para vir substituir Cristina Ferreira no 'Você na TV'. Apesar de passar a semana na capital, a apresentadora regressa ao Porto todos os fins de semana para poder estar com os filhos.A apresentadora confirmou no programa '5 Para a Meia Noite', na RTP, que no final de março regressa definitivamente à Invicta.