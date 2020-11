Maria Cerqueira Gomes apresenta ‘Você na TV’ ao lado de Ruben Rua

Maria Cerqueira Gomes está de volta ao ‘Você na TV’, na próxima segunda-feira. A apresentadora vai substituir Manuel Luís Goucha, que irá usufruir de uns dias de descanso. Contudo, a comunicadora não irá apresentar o programa sozinha e irá ter a seu lado uma cara bem conhecida do público: Ruben Rua.

O modelo foi escolhido pela Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira.

Mas as surpresas não se ficam por aqui. Isto porque várias estrelas da estação de Queluz de Baixo vão passar pelo programa matinal, numa emissão especial.



"A manhã da TVI vai ser ocupada por vários apresentadores num verdadeiro assalto à casa de Manuel Luís Goucha", revelou a estação.



Numa altura de mudanças na programação do canal, a TVI pretende testar vários rostos televisivos para o futuro do canal.