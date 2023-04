Maria Cerqueira Gomes arrasa de biquíni

12:53

Ao seu lado estiveram alguns familiares, como o filho, João, e a sobrinha. Aliás, a comunicadora até se comparou à menina. "Claramente sai à tia! Ainda não parou de trincar e as duas mãos estão sempre ocupadas", escreveu nas Histórias da rede social.





Maria Cerqueira Gomes, de 39 anos, aproveitou o bom tempo para ir à praia, no Porto, com a família e detacou o dia.Este domingo, 16 de abril, a apresentadora da TVI vestiu o biquíni e deslumbrou com a sua excelente forma física, na praia da Foz e até brincou na descrição das fotografias publicadas no Instagram:, escreveu.Veja as fotografias deste dia na galeria.