Maria Cerqueira Gomes assiste ao primeiro espetáculo do namorado

em Écija, Sevilha.A revista espanhola 'Hola' fotografou o momento. Nessas imagens é possível ver a apresentadora da TVI, de 40 anos, um pouco preocupada com a prestação do namorado, temendo pela sua segurança.Depois do espetáculo, o casal foi fotografado sem quaisquer constrangimentos, aparecendo bastante sorridente, sem acusar qualquer tipo de pressão mediática.Após ter vivido duas uniões de facto - com Gonçalo Gomes, pai da filha mais velha, Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, e António Miguel Cardoso, pai do filho João, de cinco - a comunicadora mostra-se empenhada em fazer com que a relação com o espanhol resulte.