Maria Cerqueira Gomes assume: "Fui carne para canhão"

Maria Cerqueira Gomes

Foto: Instagram

15 fev 2020 • 17:53

"Sou uma pessoa privada com quatro filhos maravilhosos e que durante cinco anos teve uma relação com a Maria Cerqueira Gomes, relação essa que já terminou, e bem, em Agosto do ano passado.

O regresso deà Invicta acontece já em abril. A apresentadora quer que a sua "base seja no Porto" junto dos filhos, Francisca e João. Mais de um ano depois da ida para a TVI, a nortenha assume que chegou a sentir que a sua contratação foi em vão. "Fui carne para canhão na TVI, mas acredito que as pessoas que me contrataram não o fizeram com esse objetivo", referiu durante a participação no ‘5 Para a Meia Noite’, na RTP1, sublinhando, ainda assim, que aprendeu muito nos últimos meses. "Levei com um camião TIR em cima na TVI. Foi uma aprendizagem total, ver nas audiências o que perdemos, o que funciona."Embora tenha sido escolhida para estar ao lado de Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’, Maria não esconde que teve dificuldade em adaptar-se. "Tenho um sentido de saber onde é o meu lugar quando estou com ele."