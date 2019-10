Maria Cerqueira Gomes assume imagem mais ousada na ModaLisboa

Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, mostra-se cada vez mais integrada na capital e já é presença obrigatória no evento ModaLisboa. A apresentadora das manhãs da TVI marcou presença no último dia do certame e revelou uma imagem que até ao momento se desconhecia.Com um look em preto, a comunicadora não teve medo de arriscar e surgiu com as pernas bronzeadas à mostra e um decote bastante generoso que despertou a atenção de todos os presentes.Se, anteriormente, preferia uma imagem mais sóbria e recatada, agora a companheira de Manuel Luís Goucha mostra-se com uma atitude cada vez mais desinibida e confiante.Quanto ao seu futuro profissional, que tem sido alvo de diversas especulações, Maria preferiu não fazer qualquer comentário, garantindo apenas que irá continuar a ser presença ativa no pequeno ecrã: "Eu estou muito tranquila relativamente ao meu futuro. O meu futuro é fazer televisão e bem feita, para aqueles que gostam de mim", disse, sem confirmar o regresso ao Porto.Para terminar em beleza, o útlimo dia do certame de moda, nas antigas oficinas gerais do Exército, no Campo de Santa Clara, em Lisboa, ficou marcado pela presença de vários famosos que assistiram ao desfile de Luís Carvalho.