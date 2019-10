Maria Cerqueira Gomes assume: “Quero voltar para o Porto”

Apresentadora ainda não sabe o que a TVI tem previsto para si com o fim do ‘Você na TV!’, nem se mostra ansiosa com isso.

Vânia Nunes

Com o futuro profissional indefinido devido às alterações que estão previstas na grelha da TVI, Maria Cerqueira Gomes assume que está preparada para todos os cenários, incluindo voltar ao Porto para trabalhar como repórter. "Dizem isso como se ser repórter no Porto fosse como um tiro no braço. Se um dia for repórter no Porto serei muito feliz", esclareceu, em entrevista à Rádio Comercial.

A apresentadora do ‘Você na TV!’ falou ainda do seu desejo para o futuro: "Um dia, quero voltar para o Porto, um dia quero fazer televisão generalista com a minha base no Porto. Porque não pode estar tudo centrado em Lisboa".

Noutra entrevista, Maria Cerqueira Gomes fez saber que não se sente ansiosa com as mudanças previstas. "A única coisa que me deixa ansiosa é o bem-estar dos meus filhos. Com tudo o resto lido muito bem. Sou calma, acredito que o futuro, que o que nos está destinado, aparece. Não vivo para esquemas e confusões, para tentar adivinhar, para conversinha de corredor."