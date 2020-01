Maria Cerqueira Gomes assume regresso ao Porto e justifica-se

Faz hoje um ano que fiz 320 kms a chorar. Chorei sem parar", começou por contar.









"Vim para Lisboa para realizar um sonho que há muito estava na prateleira. Achei que já não iria ter a oportunidade para fazer tv numa estação generalista. O convite chegou sem aviso... e não tive tempo para pensar em tudo o que estava em jogo. Aceitei. Aceitaria de novo. Tive muitas oportunidades ao longo do ano que agarrei sem medo. Foquei-me quando podia ter perdido as forças", continou.





Valorizei todos os momentos na minha cidade, junto dos que amo. Olhei para os meus filhos sempre com um certo "peso" natural de quem não está 24/7! Sabia que havia momentos, conquistas, dias que não voltariam para trás."



A companheira de Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI acrescenta, por fim, a temida decisão de voltar à terra natal. "O primeiro balanço que fiz foi a meio do ano.. com a benção do meu anterior diretor... e mais tarde com a actual direção! Cheguei à conclusão que queria estar mais tempo a Norte. Só serei boa mãe se for boa profissional, mas o contrário também é verdade!"



Quanto a 2020, os desejos são muitos... "Espero conseguir ser feliz a fazer televisão junto dos portugueses e a ser mãe, filha, mulher junto dos meus. Que 20.20 seja o ano do equilíbrio."





A apresentadora assume que o mais dificil foi lidar com as saudades dos filhos, Francisca, de 16 anos, e João, de dois.