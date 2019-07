Maria Cerqueira Gomes ausente em dia especial para o companheiro

vimaranense.

O empresário apresentou esta terça-feira, 2 de julho, a sua candidatura à presidência do Vitória Sport Clube e contou com a presença de amigos e familiares. O empresário, de 42 anos, é um admirador confesso do clube e já tinha integrado a sua estrutura social, entre 2004 e 2007.que acabou por não estar presente numa data importante para o marido devido a compromissos profissionais.Com a sua mudança para a TVI a apresentadora vive atualmente em Lisboa e a distância entre o casal tem sido inevitável.Após apresentar a sua candidatura, António Miguel Cardoso garantiu contar com o "apoio da família e dos amigos", sem nunca referir especificamente o nome da companheira e mãe do seu filho.