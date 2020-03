Maria Cerqueira Gomes brinca com a separação do marido: "Afinal havia outra"

Maria Cerqueira Gomes reagiu com humor à separação do ex-marido, António Miguel Cardoso, com quem terminou a relação que durava há cinco anos. O fim do romance foi confirmado pelo ex-companheiro da apresentadora. Apesar da situação difícil que atravessa, e de nunca ter falado publicamnente sobre o assunto, a colega de Manuel Luís Goucha acabou por brincar durante a emissão do programa 'Você na TV', fazendo referência, indiretamente, ao facto do empresário já ter reencontrado o amor, conforme foi noticiado pela imprensa.

Maria assumiu não ter sorte ao amor, enquanto jogava damas.



"A sorte ao jogo vê-se bem que tenho azar ao amor", disse o rosto da TVI, que ainda deixou escapar: "Ah, afinal havia outra".

"Ninguém se riu, só eu?", questionou, entre risos. "Na régie está tudo a rir", acrescentou ainda.

Ao perder o jogo, Maria Cerqueira Gomes terminou: "Nem sorte ao jogo nem sorte ao amor".



Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso têm um filho em comum, João, de apenas dois anos. A distância que enfrentaram desde que Maria rumou a Lisboa para apresentar o programa das manhãs ditou a crise na relação.



Maria Cerqueira Gomes prepara-se agora para deixar as manhãs da estação de Queluz de Baixo e voltar à cidade invicta, mantendo o contrato com o canal.