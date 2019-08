Maria Cerqueira Gomes celebra aniversário do filho

A celebração de aniversário da criança foi vivida em família no Sul do País. Maria preparou um bolo para o momento dos parabéns. "O nosso João faz dois anos. Bolo feito por mim", escreveu nas redes sociais. A apresentadora está totalmente dedicada aos seus. A primeira semana de férias foi vivida em pleno recato numa das zonas mais luxuosas do Algarve - Quinta do Lago, onde continua a gozar as altas temperaturas.Maria utilizou esta escapadinha ao Algarve para contrariar os rumores de que a relação com o companheiro estaria por um fio. Os dois foram a banhos e mostram-se cúmplices, sempre na companhia do filho. A estrela da TVI é ainda mãe de Francisca, que está a gozar férias ao lado do pai, Gonçalo Gomes, e da madrasta.Prestes a terminar os dias de descanso longe do pequeno ecrã, Maria tem para já a apresentação diária do ‘Você na TV!’. No entanto, a portuense pode ser escalada para outros projetos no entretenimento em horário nobre. A dupla com Manuel Luís Goucha continua em aberto, uma vez que o formato vai ser reformulado.