Maria Cerqueira Gomes confirma fim do ‘Você na TV!’ e volta ao Porto

Maria Cerqueira Gomes

Foto: Instagram

01:30

Carolina Cunha

Depois de ter vivido um ano de pressões com a sua mudança para a TVI, Maria Cerqueira Gomes confirma que vai deixar as manhãs da TVI, que apresenta com Manuel Luís Goucha.As baixas audiências que o ‘Você na TV!’ regista desde que estreou o ‘Programa da Cristina’ (SIC) vão levar a uma restruturação na grelha do canal em 2020 e ao afastamento de Maria, que confirmou o seu regresso ao Norte, para junto da família, de onde é natural."Ficarei ao lado do Manuel até ao fim do ‘Você na TV!’, depois volto para o Porto. Irei fazer reportagem e há outras coisas em cima da mesa de que é prematuro falar".Desta forma, a apresentadora de 35 anos continuará a trabalhar com a estação de Queluz Baixo como repórter.